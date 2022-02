Produzione industriale: a dicembre -1,0% su mese, e nel 2022 non andrà meglio



Che la produzione industriale fosse in franata era noto da tempo. La gran parte della ripresa si è avuta nella prima fase dello scorso anno, per poi rallentare e arrivare a decrescere a dicembre. Non certamente un buon abbrivio per il 2022, che tra aumenti stellari della bolletta energetica crisi della supply chain, difficilmente vedrà l’Italia raggiungere gli obiettivi di crescita che governo e istituzioni (prime tra tutte BCE e OCSE) hanno previsto. Confindustria stessa ha stimato un -1,3% a gennaio.

In ogni caso, per l’Istat il 2021 si chiude con un incremento rispetto all’anno precedente dell’11,8% a fronte di una flessione dell’11,4% nel 2020. La crescita annua è diffusa a tutti i principali raggruppamenti di industrie ed è più marcata per i beni intermedi e i beni strumentali. Il livello destagionalizzato dell’indice di dicembre supera del 2,0% il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria.

Considerando l’evoluzione congiunturale del 2021, si sono registrati aumenti dell’indice complessivo in tutti e quattro i trimestri, sebbene in progressivo rallentamento nel corso dell’anno. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a dicembre 2021 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell’1,0% rispetto a novembre. Nella media del quarto trimestre il livello della produzione cresce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente.