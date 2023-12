AI.ACT dell'UE sull'intelligenza artificiale: una pietra miliare per il futuro economico

L'accordo sottolinea la necessità di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali nell'implementazione dell'IA ad alto rischio. Prima che un sistema di IA ad alto rischio venga immesso sul mercato, sarà necessaria un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali. Inoltre, l'accordo richiede una maggiore trasparenza sull'uso di tali sistemi, con particolare attenzione agli utenti che sono enti pubblici, obbligati a registrarsi nella banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio.

Le forze dell'ordine sono state oggetto di considerazione speciale nell'accordo. Riconoscendo la necessità di preservare la capacità delle autorità di utilizzare l'IA nel loro lavoro vitale, sono state apportate modifiche specifiche alle disposizioni riguardanti l'uso dei sistemi di IA a fini di applicazione della legge. Queste modifiche includono una procedura di emergenza che consente alle forze dell'ordine di utilizzare uno strumento di IA ad alto rischio in caso di urgenza, pur garantendo un meccanismo per proteggere i diritti fondamentali da abusi potenziali.

L'uso della biometria, in particolare la identificazione biometrica a distanza in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, è disciplinato con attenzione. L'accordo chiarisce i casi in cui tale utilizzo è strettamente necessario per l'applicazione della legge e stabilisce limiti precisi per evitare abusi. Le eccezioni sono limitate ai casi di vittime di determinati reati, prevenzione di minacce reali, come gli attacchi terroristici, e ricerca di persone sospettate di reati gravi.

Un aspetto rilevante dell'accordo riguarda l'utilizzo di sistemi di IA per scopi generali e i modelli fondazionali come quelli del tipo GPT (Generative Pre-trained Transformer). Le nuove disposizioni affrontano situazioni in cui i sistemi di IA possono essere utilizzati per molteplici scopi e quando la tecnologia di IA per scopi generali viene integrata in sistemi ad alto rischio. Si prevedono regole specifiche per i modelli di base, con obblighi di trasparenza prima dell'immissione sul mercato. Modelli di base ad alto impatto, addestrati con grandi quantità di dati e prestazioni avanzate, sono sottoposti a regimi più severi per prevenire rischi sistemici.