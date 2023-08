Turismo Italiano 2023: Tendenze Digitali e Sostenibilità Emergono nel Report Visa

Visa, inoltre, ha svolto un ruolo significativo nel processo di digitalizzazione di ben 8 milioni di piccole e medie imprese in Europa, fornendo altresì supporto a numerose città, tra cui Roma, Milano, Venezia, Lisbona e Madrid, per la trasformazione dei sistemi di trasporto pubblico, offrendo soluzioni di pagamento digitale che risultano semplici, pratiche e sicure, con l'obiettivo di rendere le città più abitabili e di consentire ai viaggiatori di fare scelte più ecologicamente sostenibili.

La ripresa del settore turistico risulta essere guidata, in particolar modo, dalla Generazione Z, che manifesta una frequenza di viaggio superiore rispetto alla media dei viaggiatori (con un incremento del 27%), spinta principalmente dalla ricerca di avventure; a tali viaggiatori si aggiungono coloro che investono in esperienze di alto livello, i quali hanno effettuato un 23% di viaggi di piacere in più rispetto alla media, con lo shopping quale ragione preminente dietro le loro scelte.

Nell'arco dell'ultimo anno, i viaggiatori italiani hanno compiuto mediamente cinque viaggi, privilegiando come mete principali la Francia, la Spagna e il Regno Unito, con una permanenza media di sette giorni (mentre la Generazione Z registra una permanenza media superiore agli 8 giorni). Inoltre, si confermano gli andamenti stagionali, con agosto/settembre e dicembre come periodi più gettonati per i viaggi all'estero. Per quanto riguarda i prossimi 12 mesi, la previsione media di viaggi è di circa cinque.

Infine, la flessibilità si conferma come tratto distintivo ereditato dall'era pandemica: il 65% degli italiani preferisce organizzare viaggi in modo autonomo, optando per soluzioni "fai-da-te" anziché pacchetti turistici, poiché tale scelta garantisce maggiore libertà e un maggiore controllo nell'eventualità di improvvisi cambiamenti dei piani. E parlando proprio di mutamenti dell'ultimo minuto, è interessante notare che quattro viaggiatori su dieci sono disposti a corrispondere un prezzo maggiorato al fine di godere di maggiore flessibilità in caso di variazioni dei programmi di viaggio.