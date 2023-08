Lusso, innovazione e tradizione: la Luxury Experience Lab di Deloitte per Larusmiani a Milano



Deloitte e Larusmiani presentano il primo negozio ibrido del Quadrilatero della moda milanese che offrirà un'esperienza di shopping "phygital" e rivoluzionaria, un laboratorio all'avanguardia accessibile a tutti i clienti, reso possibile dalle più recenti tecnologie di mercato in sintonia con le nuove tendenze del mondo del Retail.

Nel cuore della boutique Larusmiani in via Verri 10, di recente inaugurata, i clienti potranno vivere un'esperienza coinvolgente, immersiva e in costante evoluzione grazie a soluzioni tecnologiche innovative, scelte da Deloitte Officine Innovazione. Tra queste, un ologramma in grado di proiettare un'immagine tridimensionale dei prodotti, una prova virtuale che consente al cliente di testare gli indumenti in un camerino virtuale senza doverli indossare fisicamente e una rete di telecamere in grado di analizzare i dati relativi al flusso di persone all'interno del negozio, per una gestione più strategica degli spazi e delle modalità di esposizione dei prodotti. Nei primi giorni dall'apertura, il negozio ha accolto oltre 200 visitatori e ha registrato quasi 300 interazioni con le soluzioni tecnologiche.

"Siamo fieri di questa nuova collaborazione con un marchio iconico come Larusmiani", hanno dichiarato Umberto Andreozzi e Giovanni Faccioli, rispettivamente Partner di Deloitte Digital e Co-Leader di Deloitte Global Fashion & Luxury Practice. "Il nostro obiettivo è creare un'esperienza in negozio capace di coniugare lusso, tradizione e nuove tecnologie per coinvolgere e ispirare i clienti. Questo rappresenta il primo Luxury Experience Lab di Deloitte al mondo e abbiamo scelto di realizzarlo proprio nel Quadrilatero della moda a Milano, unendo la storia di un marchio storico di Montenapoleone alla capacità innovativa di una rete globale come Deloitte"."