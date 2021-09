Istat, commercio al dettaglio: a luglio -0.7% a volume su mese. +8,8% su anno



Con l’incertezza legata al green pass, con un numero di contagi ancora elevato e le notizie allarmanti che arrivano da altri Paesi, i consumi delle famiglie non potevano risentirne. Pur in risalita rispetto a un anno fa, rimangono comunque su livelli preoccupanti. Ovviamente, prosegue così la dinamica del risparmio che ha portato ad un accumulo di liquidità depositata. L’incertezza sul futuro porta a rimandare o annullare le spese non necessarie. E come conseguenza, a luglio l’Istat registra una lieve flessione congiunturale delle vendite al dettaglio, dovuta essenzialmente alla dinamica dei beni non alimentari. E questo nonostante i saldi.

Su base tendenziale, invece, permane una crescita robusta, soprattutto nel comparto dei beni non alimentari; tale risultato è in parte attribuibile ai bassi livelli registrati a luglio dello scorso anno. Tra le diverse forme distributive la crescita è maggiore nelle imprese operanti su piccole superfici. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a luglio si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -0,7% in volume). Le vendite dei beni non alimentari diminuiscono (-0,6% in valore e -1,0% in volume), mentre quelle dei beni alimentari sono stazionarie in valore e in lieve calo in volume (-0,3%).

Nel trimestre maggio-luglio 2021, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano dello 0,5% in valore e dello 0,4% in volume. Sono in crescita le vendite dei beni non alimentari (+0,7% in valore e in volume), mentre restano sostanzialmente invariate quelle dei beni alimentari (+0,1% in valore e -0,1% in volume).