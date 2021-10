A settembre il mercato dei veicoli industriali chiude a +24,7% sul 2020 (+7,8% sul 2019)



Il Centro Studi e Statistiche UNRAE, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha effettuato una stima del mercato dei veicoli industriali per il mese di settembre 2021 rispetto a settembre 2020.

In merito alla massa totale a terra di veicoli superiori a 3,5 T a settembre 2021 sullo stesso mese del precedente abbiamo un +24,7%. Per il segmento da 3,51 a 6 T un -7,4%, mentre per quello da 6,01 a 15,99 t si rileva un +9,0%. Buon risultato per i veicoli da 16 t in giù, con un +29,2%.

Nei primi nove mesi dell’anno, rapportati allo stesso periodo del 2019 (pre-covid), si rileva un +7,8% sui veicoli superiori a 3,5 t, un -31,5% per il segmento da 3,51 a 6 T, un +0,5% per quelli da 6,01 a 15,99 t, e un +11,3% per quelli inferiori a 16 t.

"A settembre siamo tornati a confrontare i dati mensili del 2021 con quelli del 2020 – spiega Paolo A. Starace, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE – poiché ci sembra un confronto credibile per gli ultimi mesi dell’anno. Mentre per il periodo gennaio-settembre ancora riteniamo significativo il confronto con il 2019. Lo scenario che abbiamo di fronte conferma il profondo rosso dei veicoli fino a 6 t, una sostanziale invarianza tra le 6 t e le 15,99 t, mentre continua la crescita nel segmento uguale o superiore alle 16 t (+29,2% a settembre), che però si commenta da sola se confrontata con i risultati di luglio (+6,8%) e agosto (-9,3%). Finito il periodo di lockdown e riprese le attività produttive, il mercato sembrerebbe in recupero, ma i numeri che continuano a rimbalzare sembrano essere più effetto di uno “stop and go” determinato dalla discontinuità degli approvvigionamenti di componenti e quindi dalla capacità dei Costruttori di consegna dei veicoli, che non di una effettiva ripresa. Le notizie che arrivano dai mercati delle materie prime e dai dati della produzione di componenti essenziali, nonché dall’aumento generalizzato del trasporto e del costo dei carburanti non ci consentono di tirare le somme e quindi azzardare previsioni per il prossimo futuro, in una situazione condizionata da fattori a così alto tasso di aleatorietà. Per il settore dei veicoli industriali – ricorda Starace – va poi considerato un fattore ulteriore di difficoltà e incertezza, generato dalla carenza di conducenti al quale dobbiamo rispondere formando da subito una nuova generazione di giovani professionisti, da destinare alla gestione di mezzi tecnologicamente avanzati e in grado di rispondere alle istanze di sostenibilità ambientale.