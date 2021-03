3) Gestione delle risorse finanziarie

Il terzo elemento ostacolante per superare la fase di ideazione e progettazione è la gestione delle risorse finanziarie, come confermato dal 29% del campione. Questo fattore viene meno in una grande impresa, mentre spesso è vitale per una startup. Nella fase iniziale è importante saper gestire le risorse a disposizione, essere flessibili, pronti a cambiare e reagire per tempo in modo da rispondere prontamente alle nuove esigenze cercando di ottimizzare le risorse a disposizione. Per quanto le grandi aziende abbiano meno problemi nel reperire fondi, molto spesso tendono a spendere molto più del dovuto a causa di una mancanza di flessibilità interna che allunga i processi interni e comporta maggiori spese rispetto ad una startup.

4) Creazione di un network

Infine, il 35% del campione ha riscontrato il bisogno di creare un network, ossia creare le giuste connessioni per accedere alle risorse, umane e finanziare, e trovare dei partner chiave per guidare lo sviluppo del proprio prodotto e l’accesso al mercato. Il bisogno di un network consolidato, come mostra il sondaggio, si intensifica una volta superata la fase iniziale. E se non si riesce a soddisfarlo, sarà difficile stringere quelle relazioni che permettono di far crescere il proprio progetto innovativo.

Secondo Francesco Iervolino, partner di Deloitte e Co-lead di Officine Innovazione, “non sono solo le startup a dover attraversare la cosiddetta valle della morte, ossia quella fase di difficoltà finanziaria che si colloca dopo la prima fase iniziale e prima dell’ingresso nella fase di crescita strutturata. E anche l’idea secondo cui le prime fasi di un progetto innovativo sono sempre le più delicate non vale solo per le piccole imprese innovative. Dal nostro osservatorio privilegiato, infatti, abbiamo potuto rilevare come queste complessità siano intrinseche a ciascun progetto innovativo, a prescindere che sia sviluppato da una startup, da una PMI o da una grande azienda consolidata. E per quanto sia opinione comune che una grande azienda abbia le risorse economiche per sviluppare un progetto, spesso non si tengono in considerazione i vincoli e le strutture organizzative complesse che una corporate tende ad avere rispetto ad una startup, che comportano una minor flessibilità e adattabilità dei processi”.