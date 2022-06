Commercio al dettaglio: ad aprile -0,4% a volume su mese. In crescita la spesa per gli alimentari



Consumi al palo, tra inflazione, aumento delle bollette e perdita di potere d’acquisto delle famiglie, si spende solo per lo stretto necessario. Secondo quanto comunicato dall’Istat infatti ad aprile 2022, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio sono stazionarie in valore e subiscono un calo nei volumi. Tale andamento è determinato essenzialmente dalla diminuzione registrata per le vendite dei beni non alimentari. Su base annua si evidenzia un aumento per entrambi i settori merceologici, anche se, nel caso dei beni alimentari, i volumi sono in flessione. Tutte le forme distributive sono in crescita tendenziale, compreso l’eCommerce che torna a salire dopo il calo dello scorso mese. Ma passiamo ai dati.

Per l’Istat ad aprile 2022 si stima una stazionarietà delle vendite al dettaglio in valore rispetto al mese precedente e un calo dello 0,4% in volume. Sono in diminuzione le vendite dei beni non alimentari (-0,6% in valore e -0,8% in volume) mentre crescono quelle dei beni alimentari (rispettivamente +0,7% in valore e +0,2% in volume).

Nel trimestre febbraio-aprile 2022, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio crescono in valore (+0,3%) e calano in volume (-0,8%). Le vendite dei beni non alimentari sono in aumento (+0,3% in valore e +0,1% in volume), mentre quelle dei beni alimentari aumentano in valore (+0,2%) e diminuiscono in volume (-1,9%).