Germania: indice Zew in calo ma il sentiment torna ai livelli pre-crisi



Tira una brutta aria dalle parti di Berlino, anche se rimane un certo ottimismo sul futuro. Ad aprile la produzione industriale è ha fatto registrare un -1,0% (aspettata (+0,4%). A questo si somma l'indicatore ZEW sul sentimento economico per la Germania, che è diminuito nell'attuale sondaggio di giugno 2021, scendendo di 4,6 punti a una nuova lettura di 79,8 punti. Al contrario, la valutazione della situazione economica in Germania è migliorata in modo molto significativo, con l'indicatore corrispondente attualmente a meno 9,1 punti, 31,0 punti in più rispetto al mese precedente. La valutazione della situazione economica in Germania è ora tornata al livello pre-pandemia di agosto 2019. A causa delle aspettative economiche molto elevate, le prospettive sono ora molto più positive rispetto all'estate 2019.

Secondo il presidente di ZEW, il professor Achim Wambach, “la ripresa economica sta procedendo. Sebbene l'indicatore ZEW del sentimento economico abbia registrato un calo in giugno, rimane ad un livello molto alto. Il calo delle aspettative è probabilmente in gran parte dovuto alla valutazione decisamente migliore della situazione economica, che ora è tornata ai livelli pre-crisi. Gli esperti del mercato finanziario continuano quindi ad aspettarsi una forte ripresa economica per i prossimi sei mesi".

Anche il sentiment degli esperti di mercati finanziari sullo sviluppo economico dell'eurozona è diminuito a giugno, portando l'indicatore al livello attuale di 81,3 punti, 2,7 punti in meno rispetto al mese precedente. L'indicatore per l'attuale situazione economica nella zona euro è salito a 27,0 indicando un livello di meno 24,4 punti rispetto a maggio 2021.