Commercio al dettaglio: a dicembre -0,2% in valore e -0,7% in volume su mese



Rispetto alla Germania la situazione del commercio al dettaglio in Italia è rosea. Infatti, Destatis ha rilevato dalle parti di Berlino un calo del 5,7% nell’ultimo mese dell’anno, superato in eurozona solo dall’Olanda, con -6,3%. Quindi un dato per dicembre di -0,2% in valore e -0,7% in volume, si può considerare una notizia quasi positiva, visto anche che il periodo in esame comprendeva Black Friday e Natale.

Passando più in profondità nei dati, secondo l’Istat, a dicembre 2022 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,2% in valore e -0,7% in volume). Le vendite dei beni alimentari registrano un lieve aumento in valore (+0,1%) e diminuiscono in volume (-0,6%), mentre quelle dei beni non alimentari calano sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,4% e -0,8%).

Nel quarto trimestre 2022, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio crescono in valore (+0,4%) e calano in volume (-1,8%). Le vendite dei beni alimentari sono in aumento in valore (+0,7%) e diminuiscono in volume (-2,6%) così come quelle dei beni non alimentari (+0,2% in valore e -1,2% in volume).

Su base tendenziale, a dicembre 2022, le vendite al dettaglio aumentano del 3,4% in valore e registrano un calo in volume (-4,4%). Un analogo andamento caratterizza sia le vendite dei beni alimentari (+5,8% in valore e -6,6% in volume), sia le vendite dei beni non alimentari (rispettivamente +1,7% in valore e -3,1% in volume).