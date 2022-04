Commercio al dettaglio: a febbraio +0,4% su mese e +1,9% su anno



A febbraio l’Italia è più o meno allineata alla media del commercio nell’eurozona (+0,3%), così come la Germania ha fatto registrare un +0,3%, mentre la è più in difficoltà Francia un -0,6%. Ricordiamo che la guerra tra Russia e Ucraina è iniziata il 24 del mese e quindi non ha impattato più di tanto sui dati. Vedremo nelle successive rilevazioni quali effetti avrà portato con sé il conflitto e le sanzioni dell’occidente. Senza contare che l'aumento dell'inflazione lascerà pesanti ripercussioni su tutto il comparto.

A febbraio per l’Istat il valore delle vendite al dettaglio registra, nel complesso, una crescita sia in termini congiunturali sia in termini tendenziali. L’incremento, tuttavia, è più contenuto se si considera la misura in volume.

A livello merceologico, la crescita congiunturale dell’ultimo mese riguarda esclusivamente i beni non alimentari, mentre risultano in flessione gli alimentari, sia in valore sia in volume.

Le vendite sono in aumento tendenziale in tutte le diverse forme distributive; in particolare, si evidenzia il risultato molto positivo dei discount (+7,7%). Anche le vendite on-line tornano a crescere, dopo le diminuzioni dei due mesi precedenti. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a febbraio 2022 si stima una crescita congiunturale per le vendite al dettaglio dello 0,7% in valore e dello 0,4% in volume. Sono in diminuzione le vendite dei beni alimentari (-0,6% in valore e -1,5% in volume) mentre aumentano quelle dei beni non alimentari (+1,7% in valore e +1,6% in volume).