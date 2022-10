Commercio al dettaglio: ad agosto -1,1% su mese e -2,1% su anno



Cattive notizie sul commercio al dettaglio in Italia, in linea con gran parte dei Paesi dell’Eurozona, che secondo i dati Eurostat di ieri aveva fatto registrare un -0,3% su mese e -2,0% su anno. Peggio di noi ad agosto la Germania, ma di poco (-1,3%), e l’Olanda (-2,2%).

Ad agosto, rispetto al mese precedente, l’Istat registra una diminuzione delle vendite in valore sia per i beni alimentari, sia per i non alimentari. La riduzione in volume, per entrambi i settori merceologici, risulta anche più pronunciata. Ovviamente l’inflazione incide enormemente sui dati del valore.

Su base tendenziale, alla crescita delle vendite in valore corrisponde, per il terzo mese consecutivo, una diminuzione dei volumi, in riflesso dell’accelerazione della crescita dei prezzi al consumo registrata nello stesso periodo.

Per tutte le forme distributive il valore delle vendite è in crescita tendenziale, comprese quelle delle imprese operanti su piccole superfici e le vendite al di fuori dei negozi, in calo nei due mesi precedenti. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, ad agosto 2022 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -1,1% in volume). In diminuzione sia le vendite dei beni non alimentari (-0,3% in valore e -0,9% in volume) sia quelle dei beni alimentari (-0,5% in valore e -1,4% in volume).