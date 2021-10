Come riattivare il drag and drop sulla task bar di Windows 11 (trascinare icone)



Uno degli aspetti più fastidiosi di Windows 11 è quello di aver cambiato il trascinamento dei file sulla task bar per passarli direttamente ad un'applicazione o per aprire direttamente il Desktop.

Microsoft ha voluto cambiare la funzionalità per fare in modo che ci siano altri modi per copiare i file, molto più chiari e intuitivi.

Per capirci, in Windows 11 è possibile spostare un file su un'applicazione selezionandolo con il mouse e quindi premendo contemporaneamente i tasti ALT+TAB verranno mostrati a video le applicazioni in modalità ridotta e si può trascinare il file e quindi "mollarlo" sopra quella finestra per aprire direttamente il file con l'APP desiderata.

Molte persone, però, si erano abituate a trascinare i file proprio nella APP aperte nella barra delle applicazioni, una maniera se vogliamo comoda per esempio per spostare rapidamente un file sul desktop, sfruttando l'angolo in basso a destra dello schermo.

Per riattivare il drag and drop sulla barra delle applicazioni è necessario procedere così:

1) premere contemporaneamente il tasto Windows e R

2) scrivere regedit e premere invio

3) selezionare la chiave HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionShellUpdatePackages

4) Cliccare sulla finestra a destra e premere NUOVO > CHIAVE DWORD (32-bit)