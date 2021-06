Le caratteristiche dei due strumenti

Google Ads è suddiviso in reti: con la rete di ricerca gli annunci vengono visualizzati nei risultati di ricerca di Google, compaiono quando l’utente ha bisogno di un determinato prodotto o servizio e lo ricerca quindi su Google. Con la rete display invece, gli annunci vengono visualizzati sui portali associati o di proprietà come Gmail e Youtube, permettendo di espandere la copertura della campagna e di diffondere il brand. Facebook Ads e il suo network invece, permettono di promuovere card, gif, video, carousel e altri formati impattanti con molteplici obiettivi legati all’awareness, alla consideration e alla conversion. Un modo semplice per pubblicizzare l’azienda, il prodotto o il servizio offerto ottenendo un pubblico ampio e segmentato e risultati efficaci. Su Google i consumatori cercano volontariamente una risposta alle loro domande o una soluzione alle loro esigenze. Sono già avanti nella loro costumer journey, sanno cosa vogliono. Gli utenti su Facebook, Instagram e in generale su tutte le piattaforme social, invece, sfogliano foto, notizie, interagiscono, si interessano a tematiche, servizi, etc. ma non stanno cercando attivamente. Questo è un aspetto decisivo nelle dinamiche tra l’inserzionista e il pubblico. Va sottolineato che domanda consapevole e latente non si escludono in una strategia di marketing, al contrario sono complementari. Se investire sulla prima porta maggiori risultati economici nel breve periodo, rispondere ad una domanda latente investendo in social advertising non è più un’opzione, è fondamentale per strutturare una relazione con gli utenti e per accompagnarli dall’awareness alla conversion.

Costi, segmentazione dell’audience e branding

Ci sono altre differenze tra Google Ads e Facebook Ads. I costi per click, ad esempio variano a seconda del settore in cui si agisce. Tuttavia, il costo di Google Ads è superiore soprattutto per quelle industries con più concorrenza. Un altro punto chiave è la segmentazione del pubblico. Nel caso di Google Ads, funziona principalmente tramite keyword. Su Facebook Ads le opzioni sono maggiori. È infatti possibile segmentare per territorio, età, sesso, dati demografici, istruzione, interessi e dispositivi mobile. Per la brand awareness è più consigliabile Facebook Ads, spesso gli annunci raggiungono persone che non sanno che il prodotto o il servizio esiste ma che in diversi modi hanno dimostrato un interesse. Una varietà di strumenti e funzionalità simili esistono anche su Google Ads, e su entrambe le piattaforme la spinta per agevolare le vendite online è sempre più forte, anche alla luce del grosso salto degli ecoomerce a seguito del Covid. Nonostante le differenze e le peculiarità dei due colossi della pubblicità online, considerarli rivali è un errore. Uno non sostituisce l’altro. Al contrario, possono essere utilizzati in modo complementare, a seconda degli obiettivi e dei KPI da raggiungere, sfruttando tutte le potenzialità di un ecosistema digital integrato.