Germania: l'indice ZEW di dicembre è nuovamente negativo sul futuro



Nonostante l’accordo per la composizione del governo tricolore dell’era post Merkel, dalle parti di Berlino l’ottimismo pare non sia più di casa. Sarà per la quarta ondata della pandemia che colpisce duro da quelle parti, sarà per il perdurare dei problemi della supply chain globale che costringono le grandi aziende a orari ridotti, sta di fatto che l’ultimo mese del 2021 non vede i tedeschi particolarmente ottimisti sul loro futuro, E infatti, l'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è diminuito nel sondaggio di dicembre 2021, scendendo di 1,8 punti a una nuova lettura di 29,9 punti. La valutazione della situazione economica in Germania è nuovamente peggiorata nell'attuale sondaggio. L'indicatore corrispondente è sceso di 19,9 punti a un livello di meno 7,4 punti. Questa è la prima volta dal giugno 2021 che l'indicatore della situazione è di nuovo in territorio negativo. Rispetto al mese precedente, le prospettive di sviluppo economico nei prossimi sei mesi sono notevolmente peggiorate.

"L'economia tedesca sta soffrendo notevolmente per gli ultimi sviluppi della pandemia di COVID-19. I persistenti colli di bottiglia nell'offerta gravano sulla produzione e sul commercio al dettaglio. Il calo delle aspettative economiche mostra che le speranze di una crescita molto più forte nei prossimi sei mesi stanno svanendo. Soprattutto le aspettative di guadagno delle industrie orientate all'export e legate ai consumi sono valutate in modo più negativo", ha commentato il il professor Achim Wambach, presidente ZEW.