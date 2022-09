Posizionamento dei siti web su Google, cosa c'è da sapere?



Creare siti web aziendali, per quanto di grande impatto e ben strutturati, non basta. Occorre un corretto posizionamento dei siti web su Google. . Questo ha le sue regole in materia e se non si segue una corretta e dinamica strategia di Search Engine Optimization o SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca) si perdono solo tempo e risorse. Google funziona con algoritmi propri, in costante evoluzione, modifica cioè periodicamente i suoi parametri senza avvertire, e per questo necessita di esser costantemente monitorato affinché il sito sia il più aderente possibile a ciò che il motore di ricerca richiede. In altre parole, se si aiuta Google ad esser trovati, esso ha più probabilità trovarci. L'ottimizzazione SEO in pratica è il processo di imparare come piacere a Google, e anche - nelle possibilità - come essere più intelligenti del suo algoritmo. Solo così è possibile scalare la SERP (Search Engine Result Page), la classifica dei risultati del motore di ricerca più utilizzato in Italia (96%). Non va inoltre dimenticato che la strategia SEO rientra pieno titolo nelle funzioni marketing, e la visibilità su Google del sito è parte integrante e fondamentale per ogni azienda, non solo a livello di comunicazione. Farsi trovare nelle prime posizioni attira l'attenzione dei potenziali clienti. Un esempio su tutti è l'eCommerce B2B.