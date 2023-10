Commercio al dettaglio: ad agosto in volume -0,5% su mese e -4,1% su anno



Continua il calo dei consumi, compresi quelli alimentari, delle famiglie. Come negli altri Paesi dell’eurozona (-1,2% rilevato dall’Eurostat), anche in Italia ad agosto si registra una diminuzione congiunturale delle vendite al dettaglio sia in valore sia in volume per entrambi i settori merceologici. Non è una cosa inaspettata, poiché negli ultimi mesi + stata solo l’inflazione a far crescere il valore del commercio, mentre i volumi sono decisamente in calo.

Questo si evidenzia a livello tendenziale, dove si continua a registrare un aumento delle vendite in valore, determinato esclusivamente dal comparto alimentare, che si contrappone ad una diminuzione di quelle in volume.

Ad agosto il valore delle vendite è in crescita in tutte le forme distributive ad eccezione delle imprese operanti su piccole superfici. È ancora la grande distribuzione non specializzata a prevalenza alimentare, soprattutto i discount, a registrare l’aumento più significativo, mentre le vendite degli esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare sono in diminuzione. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, ad agosto 2023 si stima, per le vendite al dettaglio, un calo congiunturale in valore (-0,4%) e in volume (-0,5%). Sono in diminuzione sia le vendite dei beni alimentari (-0,2% in valore e -0,7% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (rispettivamente -0,3% e -0,4%).