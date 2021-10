Criptovalute: quale futuro per un ecosistema in costante evoluzione



L’impatto ambientale di Bitcoin è stato sulla bocca di tutti nel 2021. Se la svolta di Elon Musk su Bitcoin ha avuto almeno una conseguenza positiva, questa è stata la creazione del Bitcoin Mining Council (BMC). Quest’associazione volontaria riunisce i minatori del Nord America per discutere della sostenibilità e del mix energetico dell’industria mineraria di bitcoin, oltre a “promuovere la trasparenza, condividere le pratiche migliori ed educare il pubblico sui vantaggi di Bitcoin e del mining”. Sebbene il BMC non intenda imporre un preciso modus operandi ai suoi membri, si tratta comunque di un primo passo nella giusta direzione.

Ci aspettiamo che l’industria mineraria in Nord America e in Europa progredisca ulteriormente verso un mix di energie più rinnovabili. Ciò richiederà tempo e fatica ma sembra che l’industria si renda conto che è nel suo interesse andare in una direzione più sostenibile. Inoltre, l’industria mineraria è l’area della cripto-sfera che ospita più società quotate. Ci aspettiamo che gli azionisti spingano per l’integrazione delle considerazioni sulla sostenibilità nelle decisioni aziendali.

Cosa ci attende l’anno prossimo?

Aziende come PayPal, Twitter, Robinhood, Maersk e molte altre in molti settori hanno iniziato a testare l’uso della tecnologia blockchain e delle criptovalute. Ad esempio, nell’aprile del 2021, PayPal ha consentito agli utenti statunitensi di spendere in criptovalute presso milioni di commercianti online. Da allora, ha gradualmente annunciato un ulteriore supporto all’adozione delle monete digitali, inclusa la possibilità di conversione automatica dei contanti dalle carte di credito Venmo. Più di recente, ad agosto, PayPal ha annunciato che espanderà la funzione di trading in criptovalute sul mercato britannico.