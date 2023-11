OpenAI fa sul serio: GPT-4 Turbo e prezzi abbattuti - tutto quello che bisogna sapere!

OpenAI ha già reso GPT-4 Turbo disponibile in anteprima per gli sviluppatori paganti, con l'intenzione di rilasciare una versione stabile pronta per la produzione nelle prossime settimane.

Miglioramenti nelle funzionalità di function calling

OpenAI ha anche annunciato miglioramenti nelle funzionalità di function calling. Questo è un passo avanti importante per i casi d'uso che richiedono una risposta precisa alle istruzioni, come la generazione di formati specifici come JSON. GPT-4 Turbo è in grado di superare i modelli precedenti in queste situazioni, offrendo una maggiore precisione e aderenza alle direttive fornite.

Inoltre, il supporto per la nuova modalità JSON è stato introdotto, garantendo che il modello produca output in formato JSON valido. Questo è particolarmente utile per applicazioni che richiedono lo scambio di dati strutturati in un formato standard.

API Assistants: un nuovo approccio alle esperienze AI

OpenAI ha lanciato l'API Assistants in beta, che rappresenta un nuovo approccio nell'aiutare gli sviluppatori a creare esperienze AI simili a quelle degli agent nelle loro applicazioni. Gli assistenti sono intelligenze artificiali costruite ad hoc con istruzioni specifiche, conoscenze aggiuntive e la capacità di richiamare modelli e strumenti per svolgere compiti specifici.

Questa API offre nuove capacità, tra cui Code Interpreter, Retrieval e Function calling, per semplificare il lavoro dei developer e consentire la creazione di applicazioni AI di alta qualità. La flessibilità dell'API permette una vasta gamma di casi d'uso, dalla creazione di assistenti di programmazione a DJ a comando vocale, fino all'analisi dei dati in linguaggio naturale.

Un aspetto rivoluzionario dell'API Assistants sono i thread persistenti e infinitamente lunghi, che consentono agli sviluppatori di gestire facilmente la conversazione e di aggiungere nuovi messaggi a un thread esistente. Questo offre una maggiore coerenza e una migliore gestione delle conversazioni.

Integrazione di immagini, DALL-E 3 e text-to-speech