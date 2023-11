HCOB PMI Settore Terziario in Italia: a ottobre crollo di nuovi ordini



I dati dell’indagine di ottobre hanno segnalato un elevato indebolimento del settore terziario in Italia, con l’attività ed i nuovi ordini in calo al tasso più rapido in un anno. Le aziende hanno peraltro segnalato che l’incertezza del clima economico e geopolitico ha causato una forte contrazione delle vendite ai mercati internazionali. Con la riduzione del flusso dei nuovi ordini, le aziende si sono concentrate sugli ordini in giacenza, riducendo inoltre gli organici. In altri contesti, l’indagine di ottobre relativa al settore terziario italiano ha segnalato un abbassamento della pressione sui costi di gestione, di conseguenza l’inflazione dei prezzi di vendita è rallentata al valore più debole in due anni.

Terzo mese consecutivo di contrazione

L'indice principale dell’indagine, l’HCOB PMI dell’Attività Terziaria in Italia è scivolato ancora più in basso rispetto alla soglia di non cambiamento di 50.0, posizionandosi ad ottobre su 47.7, rispetto a 49.9 di settembre, e ha segnalato il terzo mese consecutivo di contrazione dell’attività terziaria. Ciò inoltre indica un peggioramento del declino, con l’attività totale in calo al tasso più rapido in 12 mesi. Le aziende monitorate hanno collegato la riduzione dell’attività al calo del flusso di nuovi ordini e all’incertezza scaturita dalle tensioni geopolitiche. Senza dubbio, ad inizio del quarto trimestre si assiste al più rapido tasso di riduzione delle nuove commesse in un anno, che tra l’altro è stato generalmente elevato. I commenti delle aziende partecipanti all’indagine hanno spesso collegato il calo delle commesse al pessimo clima economico, che ha fatto svanire l’interesse dei clienti. Oltretutto, nel mese di ottobre anche la domanda estera di servizi provenienti dall’Italia è continuata a deteriorare, con il più veloce calo delle nuove commesse estere da gennaio 2022. Le tensioni geopolitiche hanno inoltre pesato sulle previsioni delle aziende relative all’attività nei prossimi 12 mesi.