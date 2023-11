HCOB PMI Composito Eurozona: a ottobre peggiora la domanda e aumenta la contrazione

Quanto durerà la strana stagflazione?

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, “In quest’ultimo trimestre, il settore terziario dell’eurozona si trova in difficoltà. Ottobre segna il terzo mese consecutivo in cui l’attività incassa il colpo: le prospettive future, infatti, non sembrano rosee visto il brusco tracollo dei nuovi ordini. Nonostante tutto, le previsioni sui prossimi dodici mesi sono in qualche modo migliorate, restando però molto più basse della media di lungo termine. Osservare i prezzi in continuo aumento, invece che allinearsi strettamente alla domanda, come fanno normalmente è un enigma da risolvere. Con l’attività economica caduta in zona recessione e l’indice dei prezzi che mostrano valori molto superiori a 50, siamo chiaramente davanti ad una stagflazione del settore.

La domanda da un milione di dollari è: per quanto tempo resteremo prigionieri in questa strana zona di stagflazione? I dati PMI suggeriscono di attendere un po’ e per la BCE questo vuol dire che non è ancora arrivato il momento di ridurre i tassi di interesse. Date le carenze del mercato del lavoro, le aziende terziarie si mostrano restie a tagliare gli organici, e hanno invece optato per un semplice rallentamento delle assunzioni. Se con le deboli prestazioni economiche, il mercato del lavoro sembra indebolirsi, il problema della carenza di personale qualificato molto probabilmente si protrarrà a lungo. Questo dovrebbe frenare il tracollo dei consumi privati, così importante per il settore terziario. Gli affari esteri, che includono il turismo, hanno ricevuto un forte colpo registrando il crollo più elevato dal 2014. È da luglio che questo segmento sta indicando una tendenza al ribasso. Ciò significa che l’attività turistica, una delle maggiori risorse che sostengono soprattutto i paesi dell’Europa meridionale, sta svanendo. Osservando la classifica dei PMI compositi di ottobre delle principali economie, la Spagna spicca con 50, mentre la Francia segna la peggiore prestazione del gruppo, e la Germania la segue a stretto giro. In termini di scarso rendimento, l’Italia allo stesso tempo tallona la Germania. Insomma, in questo quarto trimestre c’è il potenziale rischio di una caduta del PIL dell’eurozona”.