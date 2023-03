Best in class premia i professionisti del lavoro: Partecipa all'evento



La digitalizzazione e il rilancio economico di privati, imprese e amministrazioni pubbliche è il punto di partenza per lo sviluppo di un Paese.

Con la crescita del PIL nazionale, che ha registrato nell’ultimo anno il +3,4%, e le iniziative per incentivare PMI e privati all’utilizzo consapevole ed efficiente degli strumenti digitali, diventa sempre più fondamentale l’apporto dei professionisti del lavoro.

Per premiare l’impegno e il contributo che ogni giorno i consulenti del lavoro e i commercialisti offrono all’economia italiana, TeamSystem, azienda leader nel settore dei servizi digitali per la gestione del business di aziende e professionisti, in collaborazione con Euroconference, ha riproposto per il secondo anno l’iniziativa “Best in Class”.

Si tratta dell’evento più atteso dell’anno dai professionisti, che premia i 100 migliori commercialisti e consulenti del lavoro d’Italia, accuratamente selezionati da una giuria d’eccezione, composta dai membri della nota testata giornalistica Forbes.

Nel 2022, alla sua prima edizione, Best in Class ha attirato tantissimi professionisti da tutto il Paese: nell’affascinante cornice di Villa Erba a Cernobbio, con un evento in modalità phygital (fisica e digitale), si è discusso dell’impatto della digitalizzazione nel tessuto produttivo e del ruolo dei professionisti del lavoro. Al termine della giornata, sono stati consegnati i riconoscimenti ai 100 migliori consulenti e commercialisti, vanto e spinta primaria della forza lavoro del Paese.