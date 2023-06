Opyn Pay Later: la flessibilità del 'compri ora, paghi dopo' al servizio del B2B



Il Buy Now Pay Later (BNPL), tradotto in “compri ora, paghi dopo”, è una rivoluzione nel mondo dei pagamenti perché permette a persone e imprese di pagare gli acquisti in maniera dilazionata, utilizzando il digitale. La “dilazione di pagamento” non è un concetto nuovo all’interno delle aziende, che da sempre usano RIBA e Bonifici a 30-60-90 giorni per farsi pagare dai clienti. Le crescenti aspettative in termini di flessibilità e sicurezza rendono però necessari nuovi metodi di dilazione più flessibili e veloci come, appunto, il Buy Now Pay Later.

Cos'è Opyn Pay Later

Opyn Pay Later è il servizio Buy Now Pay Later di Opyn, fintech italiana con oltre 10 anni d'esperienza, che offre servizi rivolti alle imprese e alle istituzioni finanziarie. Lanciato in Italia nel novembre 2022, Opyn Pay Later è il primo servizio di Buy Now Pay Later B2B in Italia, nato proprio per offrire pagamenti rateali flessibili e sicuri ai clienti Business-to-business, quindi ad aziende che vendono ad altre aziende.

Si tratta di una piattaforma all-in-one al cui interno sono presenti diversi servizi correlati alla gestione delle vendite B2B. Oltre all’offerta di pagamenti rateali, è presente una modalità di gestione di ordini e incassi, a cui è possibile associare un servizio di consulenza commerciale, di marketing e amministrativa al 100% personalizzata sulla base delle necessità.