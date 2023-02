PMI settore Edilizia: a gennaio cala ancora l'attività. Pesa la debolezza della domanda

Detto ciò, le aziende campione hanno riportato come in alcuni casi abbiano continuano a persistere i disagi sulla catena di distribuzione, segnalando a gennaio la continua carenza di materiale presso i propri fornitori. Sul fronte dei prezzi, l'inflazione dei prezzi ha mantenuto la sua recente tendenza al ribasso. In generale, i costi di acquisto hanno indicato l'aumento minore dalla fine del 2020. Gli oneri sostenuti dalle imprese edili italiane hanno però continuato a salire, ad un livello storicamente elevato e per il trentaduesimo mese consecutivo. Le aziende hanno notato che i prezzi sostenuti per il materiale edile sono rimasti sostenuti. Le aziende stanno sperando che l'inflazione continui l'attuale traiettoria al ribasso per i prossimi 12 mesi. Ciò aiuterebbe una migliore stabilità del mercato e una nuova crescita dei nuovi ordini per i progetti edili italiani. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato inoltre citato come fonte di crescita potenziale del prossimo anno. In generale, l'ottimismo sulle previsioni di conseguenza è risultato sensibilmente maggiore ad inizio anno e ha raggiunto il livello massimo in otto mesi.

Secondo Paul Smith, Economics Director presso S&P Global Market Intelligence, "I dati PMI di gennaio hanno mostrato un nuovo mese di contrazione dell'attività del settore edile, con la relativa prestazione compromessa ancora una volta dal crollo dei nuovi ordini. L'attuale incertezza sullo schema del superbonus e il mercato della domanda generalmente più debole hanno pesato sulle vendite con una conseguente minore opportunità di appalti per le imprese edili. Le aziende del settore edile sono rimaste quindi comprensibilmente caute riguardo agli acquisti, riducendoli al livello maggiore dai tempi del declino costretto dalle restrizioni Covid-19 nella primavera del 2020. Sperando in una riduzione dei prezzi di acquisto, le aziende hanno però segnalato prospettive per il futuro più positive, con un livello di ottimismo che a gennaio è salito al valore maggiore in otto mesi".