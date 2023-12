HCOB PMI Settore Edile Italiano: la ripresa c'è



L'indagine di novembre ha rivelato una robusta ripresa nel settore edile italiano, con un aumento dell'attività per il secondo mese consecutivo. I nuovi ordini, in particolare, sono cresciuti ad uno dei tassi più veloci in un anno e mezzo, indicando un promettente segnale di ripresa economica. La crescita occupazionale ha raggiunto il suo picco massimo in sei mesi, nonostante a un livello generale moderato.

L'Indice HCOB PMI Settore Edile Italiano, che misura le variazioni mensili dell'attività totale, è salito a 52.9 a novembre, migliorando da 51.8 di ottobre. Questo segna il secondo aumento consecutivo e, sebbene moderato, il tasso di espansione è stato il più veloce in un anno e mezzo. Le aziende attribuiscono l'espansione sia all'aumento degli ordini che agli schemi governativi come il superbonus e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A novembre, l'attività è cresciuta in due sottosettori su tre, con entrambi quelli dell'edilizia residenziale e non residenziale che hanno segnalato aumenti più accelerati. Tuttavia, il sottosettore dell'ingegneria civile ha registrato un declino moderato dopo due mesi di crescita.

Nuovi ordini in ascesa: crescita occupazionale e sfide da affrontare

L'aumento dei nuovi ordini presso le aziende edili italiane è notevole, con il tasso di crescita più veloce in un anno e mezzo. In risposta, le imprese hanno espanso la loro forza lavoro, registrando la maggiore crescita occupazionale in sei mesi. Le aziende assumono lavoratori con contratti sia a tempo pieno che a tempo indeterminato, evidenziando una reale dinamica positiva nel settore.