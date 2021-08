Istat, produzione industriale: a giugno +1,0% su mese (Germania -0,3%)



Torna a crescere in termini congiunturali la produzione industriale a giugno, dopo il calo del mese precedente, con il livello dell’indice che supera dello 0,3% il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria. L’aumento per l'Italia riguarda anche il complesso del secondo trimestre (+1,0% rispetto al primo), peraltro in lieve rallentamento rispetto alla dinamica dei primi tre mesi dell’anno. Tutti i principali settori di attività crescono su base mensile, con un incremento particolarmente ampio per il settore dell’energia. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, sia l’indice generale sia quelli settoriali mostrano aumenti marcati, anche a causa dei bassi livelli produttivi del giugno dello scorso anno. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a giugno 2021 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell’1,0% rispetto a maggio. Anche nel secondo trimestre il livello della produzione cresce dell’1,0% rispetto al precedente. Il dato è ancora più positivo se si considera che la Germania a giugno ha fatto registrare un -0,3%.

L’indice destagionalizzato mensile italiano mostra aumenti congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie, con una crescita del 4,1% per l’energia, dell’1,0% per i beni di consumo, dello 0,6% per i beni intermedi e dello 0,3% per i beni strumentali.