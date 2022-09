S&P Global PMI Settore Terziario: l'attività di agosto segna un leggero rialzo

Costi in continua crescita

Le aziende terziarie italiane hanno però continuato ad aumentare gli organici nel mese di agosto, proseguendo un trend mensile iniziato a maggio 2021. C'è da notare che il tasso di creazione occupazionale è rallentato ai minimi in sei mesi ed è stato nel complesso lieve. Parlando di prezzi, le pressioni inflazionistiche di agosto hanno continuato a diminuire. I costi medi affrontati dalle aziende terziarie italiane sono aumentati per il ventisettesimo mese consecutivo, e questo è stato collegato dalle aziende campione all'aumento delle spese energetiche, salariali, quelle relative al carburante e ai trasporti. Il tasso di inflazione dei costi è rallentato scendendo al valore più debole da dicembre 2021, ma restando comunque l'ottavo più veloce dell'indagine. Come risposta all'aumento dei costi, a metà del terzo trimestre dell'anno, le aziende del terziario hanno di nuovo aumentato le tariffe medie applicate ai clienti. I dati raccolti hanno prevalentemente collegato quest'ultimo rialzo al trasferimento dei costi maggiori ai clienti finali. Nel dettaglio, il tasso d'inflazione è rallentato ai minimi in sei mesi, anche se ancora elevato per gli standard storici. In sintesi, i dati di agosto hanno di nuovo indicato una riduzione della fiducia delle imprese terziarie italiane sulle prospettive di attività nei prossimi 12 mesi. Anche se ancora nel complesso positivo, il livello di ottimismo è crollato ai minimi in 21 mesi. Tra i fattori che hanno pesato sulla fiducia, le aziende intervistate hanno menzionato i timori di recessione, la guerra in Ucraina e le pressioni inflazionistiche.

Inflazione e recessione fanno paura

Secondo Lewis Cooper, Economist presso S&P Global Market Intelligence, "Il settore terziario italiano ha registrato ad agosto un aumento dell'attività, con l'indice destagionalizzato corrispettivo poco superiore alla soglia di non cambiamento di 50.0. Le condizioni del mercato sono tuttavia rimaste attenuate. Gli ordini esteri sono diminuiti per la prima volta da marzo, ma il livello degli ordini totali, dopo il calo di luglio, si è complessivamente stabilizzato grazie alla migliore prestazione degli ordini nazionali. Il ritorno alla crescita del settore terziario, unito alla più lenta contrazione della produzione industriale, ha contribuito a frenare il calo degli indici compositi, anche se la produzione del settore privato italiano ha indicato la seconda contrazione mensile consecutiva. Notizie positive provengono ancora una volta dallo stato dell'inflazione, visto che il tasso inflazionistico dei costi e dei prezzi di vendita è di nuovo diminuito, restando comunque elevato rispetto agli standard storici. Il difficile ambiente economico che le aziende stanno affrontando, unito alla paura di una recessione e alla preoccupazione sulle pressioni inflazionistiche, si è riflesso in un lieve livello di ottimismo, che sebbene abbia indicato un marginale rialzo rispetto a luglio, è stato tra i più deboli di sempre".