S&P Global PMI Composito eurozona: ad agosto contrazione per il secondo mese consecutivo

Germania fanalino di coda

I dati PMI nazionali hanno identificato la Germania come causa principale del declino generale dell’attività dell’eurozona, vista la forte contrazione della produzione, la più elevata dalla prima ondata della pandemia da Covid-19. L’unica altra nazione che ha registrato un calo dell’attività a livello composito è stata l’Italia, dove la produzione ha indicato una contrazione per il secondo mese consecutivo, anche se quella di agosto è stata marginale. In Francia, Spagna e Irlanda, anche se la produzione ha continuato ad aumentare, i tassi di espansione sono stati solo modesti rallentando a valori più deboli in 17, sette e 18 mesi rispettivamente. Ad agosto, i nuovi ordini dell’eurozona sono diminuiti per il secondo mese consecutivo e ad un tasso più forte, il più elevato da novembre 2020. Come per la produzione, entrambi i settori hanno rilevato una riduzione del flusso delle nuove commesse, con il manifatturiero che ha registrato la contrazione maggiore. Anche le esportazioni sono rimaste sotto pressione, con i nuovi ordini esteri, incluso il commercio intra-eurozona, in calo per il sesto mese consecutivo. La riduzione degli ordini destinati al mercato internazionale è stata infatti più rapida rispetto a quella dei nuovi ordini totali.

Nonostante il calo dell’attività e dei nuovi ordini, a metà del terzo trimestre le aziende dell’eurozona hanno di nuovo aumentato i loro organici, soprattutto al fine di ricostituire con grandi sforzi la loro capacità operativa dopo la pandemia. In ognuna delle nazioni sopracitate si è registrato un aumento dei livelli occupazionali. Detto ciò, il tasso generale di assunzione si è indebolito per il terzo mese consecutivo a causa del calo della domanda; infatti, l’ultimo aumento di agosto è stato il più lento da marzo 2021. La combinazione tra la maggiore occupazione e il minore flusso di ordini ha permesso alle aziende di stare al passo con le esigenze produttive, diminuendo quindi il livello di commesse inevase per il secondo mese consecutivo. Il tasso di inflazione dei costi ha continuato a rallentare dal record di serie dello scorso marzo, raggiungendo ad agosto il valore più lento in quasi un anno. Detto ciò, i prezzi di acquisto hanno continuato ad aumentare a un ritmo che, prima del picco attuale, non si era mai visto dall’inizio della serie nel 1998. Stesso dicasi per i prezzi di vendita, che hanno indicato un aumento più debole, ma tra i più forti di sempre. Tali andamenti sono stati osservati in entrambi i settori monitorati. Le previsioni economiche sono rimaste storicamente deboli, nonostante il leggero miglioramento dell’ottimismo rispetto a luglio. Il manifatturiero ha mostrato una ripresa della fiducia rispetto al terziario, il cui ottimismo è sceso ai minimi da ottobre 2020.