S&P Global PMI Composito Italia: ad agosto rallenta la contrazione



L'Indice S&P Global PMI della Produzione Composita in Italia di agosto è rimasto al di sotto della soglia di non cambiamento, indicando il secondo mese consecutivo di declino del settore privato italiano.

In rialzo rispetto a 47.7 di luglio, il valore di 49.6 di agosto segnala comunque un rallentamento del tasso di contrazione, ed un declino solo nel complesso marginale.

Dal punto di vista settoriale, la leggera ripresa dell'attività terziaria e il più lento declino della produzione manifatturiera hanno contribuito a contenere la contrazione generale.

In altri ambiti, i nuovi ordini sono ulteriormente diminuiti, ma il tasso di flessione è rallentato posizionandosi su valori marginali.

La riduzione del carico di lavoro si è riflessa nel terzo calo mensile consecutivo del livello del lavoro inevaso, mentre il tasso di occupazione è rallentato segnando il valore più lento dell'attuale sequenza di crescita di 16 mesi.

Sui prezzi, il tasso di inflazione dei prezzi di vendita e di acquisto si è moderato ulteriormente, con un rallentamento generale in entrambi i settori. Infine, la fiducia è rimasta storicamente attenuata.

Secondo Lewis Cooper, Economist presso S&P Global Market Intelligence, “Il difficile ambiente economico che le aziende stanno affrontando, unito alla paura di una recessione e alla preoccupazione sulle pressioni inflazionistiche, si è riflesso in un lieve livello di ottimismo, che sebbene abbia indicato un marginale rialzo rispetto a luglio, è stato tra i più deboli di sempre".