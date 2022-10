S&P Global PMI Settore Terziario: a settembre l'attività segna un calo per la seconda volta in tre mesi



Gli ultimi dati PMI Fonte: S&P Global raccolti nell'indagine di settembre, indicano una contrazione del settore terziario italiano. L'attività economica ha registrato il secondo calo in tre mesi, con un'ulteriore riduzione del flusso dei nuovi ordini attribuito all'indebolimento della domanda per l'impennata dei costi, all'incertezza politica e ai timori sul futuro economico. Allo stesso tempo, le pressioni inflazionistiche sono aumentate. Il tasso di inflazione dei costi è accelerato per la prima volta da marzo, mentre quello delle tariffe applicate ai clienti dal settore dei servizi ha segnato il record di serie.

L'Indice destagionalizzato S&P Global PMI dell’Attività Terziaria in Italia è sceso a settembre al di sotto della soglia di non cambiamento di 50.0, posizionandosi su 48.8, in calo rispetto a 50.5 di agosto. Ciò segna la seconda contrazione della produzione terziaria negli ultimi tre mesi, concludendo con la prestazione trimestrale più debole dall'inizio del 2021. I dati di settembre hanno anche indicato un ulteriore indebolimento della domanda.

Calano ancora i nuovi ordini

Il flusso delle commesse in entrata è diminuito per il terzo mese consecutivo, ed i dati raccolti hanno mostrato vari fattori che hanno frenato la domanda, tra i quali le preoccupazioni sulle previsioni a breve termine e l'aumento dei prezzi. Il tasso di contrazione dei nuovi ordini è accelerato su base mensile ma solo marginalmente. Una tendenza simile è stata osservata negli ordini esteri, che hanno registrato il secondo calo mensile consecutivo, con l'ultimo complessivamente lieve. Con il calo delle vendite e i minori livelli dell'attività, a settembre il settore terziario italiano ha di nuovo fornito segnali di capacità in eccesso. Il livello del lavoro inevaso è diminuito, seguendo una tendenza che si ripete da giugno scorso, e le aziende campione lo hanno collegato al minore carico di lavoro, che ha permesso loro di trasferire le risorse sugli ordini non ancora completati. Inoltre, il tasso di riduzione delle commesse in giacenza è moderatamente accelerato.