S&P Global PMI Composito Italia: a settembre nuova contrazione della produzione del settore privato



L'Indice S&P Global PMI della Produzione Composita in Italia è sceso da 49.6 di agosto a 47.6 di settembre, segnalando una forte contrazione della produzione, la più elevata degli ultimi tre mesi di sequenza.

A causare l'accelerato declino è stato il più importante crollo della produzione manifatturiera da aprile 2020 e l'ennesima contrazione dell'attività terziaria.

In merito agli altri indicatori, i nuovi ordini ricevuti dalle aziende italiane sono anch'essi diminuiti per il terzo mese consecutivo, ad un tasso più veloce rispetto ad agosto.

Gli ordini esteri hanno indicato di nuovo un calo, ma il più debole da giugno. Le aziende hanno di conseguenza continuato a settembre ad erodere il livello delle commesse inevase, che hanno registrato la contrazione più forte da novembre 2021.

La creazione occupazionale di settembre si è tuttavia mantenuta, anche se è rallentata segnando il valore più debole dell'attuale sequenza di 17 mesi.

Sul fronte dei prezzi, la pressione dei costi è aumentata registrando un picco in cinque mesi e, di conseguenza, indicando il più alto tasso di inflazione dei prezzi di vendita da giugno scorso.

Secondo Lewis Cooper, Economist presso S&P Global Market Intelligence, “ad aggiungersi alla debole prestazione di settembre sono stati i segnali di rialzo delle pressioni inflazionistiche, con tassi di crescita di prezzi e costi di nuovo accelerati. Per questo, le aziende italiane hanno indicato un livello di fiducia sulle prospettive a 12 mesi che ha segnato il valore più debole dall'inizio della pandemia nei primi mesi del 2020. Il campione intervistato ha menzionato varie preoccupazioni, tra le quali le pressioni inflazionistiche, i timori di recessione e l'instabilità politica".