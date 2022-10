S&P Global PMI Composito Eurozona: a settembre produzione in forte contrazione

Ci si prepara ad un inverno difficile

Analizzando i dati finali del PMI Composito dell’eurozona, Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, ha dichiarato: "Qualsivoglia speranza che l’eurozona eviti la recessione è stata ulteriormente disattesa dal forte declino dell’attività economica segnalata dal PMI. L’indagine indica un peggioramento non solo del declino economico ma anche del quadro inflazionistico, e ciò significa che i responsabili delle politiche stanno affrontando il rischio crescente di un brusco atterraggio mentre cercano di contenere l’accelerazione dell’inflazione. Salgono ora a tre i mesi consecutivi in cui l’attività economica si sta deteriorando, indicando un PIL in calo, ad un tasso di contrazione che ha preso slancio nel corso del terzo trimestre. Il peggioramento delle aspettative economiche per i mesi futuri e la perdita forte e preoccupante di ordini fanno attualmente presagire un calo del PIL persino peggiore nel quarto trimestre. L’inflazione svettante, legata alla crisi energetica e alla guerra in Ucraina sta distruggendo la domanda nello stesso momento in cui la fiducia crolla a livelli mai visti dalla crisi del debito dell’eurozona del 2012, escludendo i periodi di chiusura pandemica. Le aziende così come le famiglie stanno dunque ridimensionando le spese discrezionali e gli investimenti in preparazione di un inverno difficile”.

Classifica del PMI Composito per Paese di settembre

- Irlanda: 52.2 (massimo in 2 mesi);

- Francia: 51.2 (flash 51.2 e massimo in 2 mesi);

- Spagna: 48.4 (minimo in 8 mesi);

- Italia: 47.6 (minimo in 20 mesi);

- Germania: 45.7 (flash 45.9 e minimo in 28 mesi).