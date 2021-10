IHS Markit PMI Terziario: a settembre la crescita rimane forte ma rallenta

Crescono i nuovi ordini

La crescita generale ha ricevuto principalmente la spinta dal forte rialzo del volume dei nuovi ordini. Il livello del flusso delle commesse in entrata è aumentato per il quinto mese consecutivo e con valori forti, con le aziende intervistate che lo hanno attribuito alle vendite sostenute e all’elevata ripresa della domanda accumulata nei mesi precedenti, conseguentemente all’allentamento delle misure anti Covid-19. Detto ciò, rispetto ad agosto il tasso di incremento è rallentato notevolmente fino a segnare il valore più debole dell’attuale sequenza e questo è in parte dovuto all’ampia stagnazione del flusso degli ordini esteri. I dati di settembre hanno anche indicato una forte pressione dei prezzi. I costi medi hanno continuato ad aumentare, estendendo l’attuale sequenza di aumento dei prezzi di acquisto iniziata a giugno 2020. Quest’ultimo rialzo è stato il secondo più veloce in quasi un decennio e complessivamente rapido. Le tariffe medie applicate dalle aziende terziarie in Italia a settembre sono tuttavia diminuite per la prima volta in cinque mesi, anche se in modo marginale. Il campione intervistato ha segnalato di aver offerto sconti per attrarre i clienti.

Nel frattempo, il settore terziario italiano ha registrato a settembre un nuovo aumento del lavoro inevaso, dopo aver segnato un valore di non cambiamento nell’indagine di agosto. Dai commenti raccolti in sede d’indagine si evince che le aziende hanno faticato a trovare capacità per mantenere il passo con gli ordini in arrivo. Il tasso di accumulo di commesse in giacenza è stato tuttavia modesto. Ne è risultato che le aziende a settembre hanno continuato ad aumentare la loro forza lavoro. L’ultimo incremento è stato il più lento da maggio, primo mese dell’attuale sequenza di creazione occupazionale, mantenendosi comunque generalmente moderato. Concludendo, la fiducia del settore è rimasta robusta nel mese di settembre. Infatti, il livello di ottimismo è lievemente risalito segnando il valore più alto in tre mesi ed elevato nel contesto dei dati storici, con più della metà delle aziende intervistate (54%) che per settembre 2022 prevede un aumento dell’attività economica, rispetto ad appena il 5% che predice un calo.