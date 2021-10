IHS Markit PMI Composito: a settembre frena la crescita della produzione



Secondo quanto comunicato da IHS Markit, l'Indice Composito destagionalizzato della Produzione di settembre si è posizionato su 56.6 indicando l’ottavo mese consecutivo di espansione, peraltro generalmente forte, della produzione del settore privato italiano. L’ultima lettura ha tuttavia mostrato valori in discesa rispetto al picco in 15 anni di 59.1 dello scorso agosto, mostrando una leggera moderazione dello slancio di crescita.

L’indice composito è una media ponderata dell’Indice della Produzione Manifatturiera e dell’Indice dell’Attività Terziaria.

In questo fine terzo trimestre, i produttori di beni hanno continuato a guidare l’espansione, registrando un rialzo più rapido del terziario; entrambi i settori hanno, tuttavia, indicato un rallentamento del tasso di incremento nel corso del mese.

A dare la spinta al generale incremento è stato l’ulteriore e forte aumento del flusso dei nuovi ordini ricevuti dalle aziende italiane. La crescita delle commesse è diminuita segnando i minimi in cinque mesi, restando comunque elevata.

I dati di settembre hanno anche evidenziato un’altra ondata di creazione di posti di lavoro, estendendo l’attuale sequenza a cinque mesi. L’ultimo aumento è stato moderato ed il più lento da maggio.

La pressione sui costi di settembre si è intensificata, con un tasso di inflazione dei prezzi d’acquisto accelerata rispetto ad agosto e a tasso rapido. Questo ha generato un forte innalzamento dei prezzi di vendita da parte delle aziende monitorate. In conclusione, la fiducia è lievemente aumentata segnando il valore più alto in tre mesi ed è rimasta storicamente elevata.