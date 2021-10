IHS Markit PMI Composito Eurozona: a settembre la crescita segna un altro rallentamento

Frenano Francia e Germania

Le differenze nazionali rivelano una generale perdita di slancio nel mese di settembre. Tra le economie monitorate, è stata l’Irlanda a crescere al tasso più rapido, mentre nelle due maggiori economie dell’eurozona, Francia e Germania, si sono avute le espansioni più deboli. La domanda dell’eurozona di beni e servizi è aumentata a settembre per il settimo mese consecutivo, ma il tasso di espansione ha indicato un ulteriore rallentamento ed è crollato al valore minimo in cinque mesi. Similmente al trend della produzione, questa riduzione dello slancio è stata generale e maggiore nella manifattura. Eppure, i beni prodotti hanno comunque registrato un maggiore rialzo delle vendite rispetto ai servizi, in parte grazie alla resistenza della domanda estera. Le vendite internazionali di settembre del settore terziario sono aumentate solo marginalmente. I livelli occupazionali di settembre dell’eurozona, anche se più lenti rispetto ad agosto, hanno indicato un considerevole incremento. Tale andamento è stato ampiamente visibile in tutti i Paesi monitorati dall’indagine, con ritmi di assunzione particolarmente elevati in Irlanda. Sono rimasti tuttavia evidenti i segnali dei disagi sulla capacità, dal momento che il lavoro inevaso registrato nell’eurozona ha segnato un elevato rialzo e per il settimo mese consecutivo.

Le aziende hanno mantenuto a settembre un elevato livello di fiducia sui prossimi 12 mesi, anche se l’ottimismo è sceso ai minimi da febbraio. In ultimo, dopo il leggero calo di agosto, i tassi di inflazione hanno ricominciato ad accelerare in quest’ultima indagine. I prezzi di acquisto sono infatti aumentati segnando per la seconda volta il tasso più rapido dell’indagine (da luglio 1998), mentre i prezzi di vendita sono saliti ad un picco superato soltanto da quelli di giugno e luglio. Il generale aumento accelerato dei costi è stato guidato dai servizi, sebbene i prezzi di vendita abbiano registrato un aumento più rapido in entrambi i settori.