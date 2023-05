Commercio al dettaglio: a marzo -0,3% a volume su mese e -2,9% su anno



L’inflazione tiene a galla il dato sulla spesa delle famiglie, ma a marzo calano ancora i volumi. Si spende di più per comperare di meno, come conseguenza della perdita del potere di acquisto. E visto che l’inflazione non calerà in modo drastico, anzi, e sono stati annunciati aumenti nelle bollette energetiche (che si sommano all’aumento delle rate dei mutui), difficilmente la situazione migliorerà a breve.

Per l’Istat, nel primo trimestre del 2023, rispetto al trimestre precedente, sono in aumento le vendite in valore mentre sono pressoché stazionarie o in lieve calo quelle in volume, sia per i beni alimentari sia per quelli non alimentari.

Nello stesso periodo, su base tendenziale, prosegue l’andamento degli ultimi mesi: per entrambi i comparti di vendita a un aumento in valore delle vendite si contrappone una flessione dei volumi, dovuta soprattutto all’andamento delle vendite dei beni alimentari.

Tutte le forme distributive sono in crescita, più sostenuta per la grande distribuzione e il commercio elettronico. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a marzo 2023 si stima una variazione congiunturale nulla per le vendite al dettaglio in valore mentre quelle in volume sono in calo (-0,3%). Le vendite in valore sono stazionarie sia per i beni alimentari sia per i beni non alimentari mentre le vendite in volume sono in diminuzione per entrambi i settori (rispettivamente -0,7% e -0,1%).