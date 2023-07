HCOB PMI composito eurozona: a giugno economia in stallo

I dati raccolti nell’ultima indagine hanno continuato a riportare differenze settoriali significative, registrando una forte contrazione della produzione manifatturiera rispetto all’espansione costante ma più debole dell’attività terziaria.

Gli ultimi dati dell’indagine ci hanno rivelato che la direzione di marcia delle cinque nazioni monitorate dall’indagine è stata complessivamente recessiva, con un Indice PMI Composito in calo in Spagna, Irlanda, Germania, Italia e Francia. Le ultime due nazioni, in particolare, hanno registrato il primo calo dell’attività terziaria in sei e cinque mesi rispettivamente. La più grande nazione dell’eurozona, la Germania, ha continuato ad indicare una crescita, che però è rallentata notevolmente rispetto a maggio, segnando tassi marginali. La Spagna è stato il paese che ha registrato la prestazione più forte, come avviene da febbraio scorso.

Nuovi ordini in calo

A giugno, l’attività economica ha subìto un calo del flusso di nuovi ordini. In base agli ultimi dati, le commesse ricevute sono leggermente diminuite e per la prima volta da gennaio. Le condizioni della domanda del settore manifatturiero sono state particolarmente deboli, con il più rapido calo delle vendite di beni in otto mesi. La richiesta di servizi è aumentata, ma il tasso di crescita è diminuito per il secondo mese consecutivo, toccando i minimi in cinque mesi. È peggiorato il fattore frenante delle vendite all’estero, come evidenziato dal calo più forte dei nuovi ordini dal mercato estero, incluso il commercio intra-eurozona. La riduzione delle esportazioni è stata generale, anche se il manifatturiero ha registrato un declino maggiore del terziario.

Il flusso ridotto di nuovi ordini ha spinto le aziende dell’eurozona a dedicare più risorse alle commesse non ancora completate. A giugno, infatti, il lavoro inevaso è diminuito per il terzo mese consecutivo e ad un tasso accelerato. Gli ordini inevasi del terziario sono giunti ad un livello di stagnazione, mentre quelli del manifatturiero hanno indicato il calo più elevato in più di tre anni.