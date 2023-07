HCOB PMI composito Italia: a giugno produzione del settore privato in contrazione



Secondo l’HCOB PMI composito, l’indice che riunisce la produzione dei settori manifatturiero e terziario, a giugno si rileva la prima contrazione della produzione del settore privato dallo scorso dicembre.

L’economia del settore privato italiano è scivolata in zona contrazione nel mese di giugno, a causa del rapido deterioramento della produzione manifatturiera che ha più che sbilanciato la modesta crescita terziaria.

Dopo le dovute destagionalizzazioni, l’Indice HCOB PMI sulla Produzione Composita in Italia è sceso a 49.7 da 52.0 di maggio. Al momento, questa è stata la lettura più bassa dell’anno.

I nuovi ordini hanno registrato un andamento simile, con la crescita dei nuovi ordini del settore terziario di fatto sbilanciata dal declino delle vendite del manifatturiero, ma entrambe le categorie hanno registrato un calo del lavoro inevaso.

Ciononostante, le aziende del settore privato hanno aumentato i loro organici, estendendo la sequenza di crescita occupazionale composita a 26 mesi.

Allo stesso tempo, i dati sui prezzi hanno mostrato un rapido calo dei costi sostenuti dal manifatturiero, ma le persistenti pressioni dei salari sui servizi hanno mantenuto alti i costi complessivi del settore privato.

Ciononostante, il tasso di inflazione è stato tra i più bassi in quasi tre anni.