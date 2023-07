HCOB PMI Settore Terziario: a giugno la crescita continua a rallentare

A giugno, le aziende intervistate hanno anche assunto personale aggiuntivo, per poter gestire il maggiore carico di lavoro ed il flusso dei nuovi ordini in arrivo. Questa strategia ha ampiamente funzionato, come si evince dal modesto calo delle commesse inevase di giugno, registrato ben quattro volte da inizio del 2023. Tuttavia, seguendo il rallentamento più ampio dell’attività e della crescita dei nuovi ordini, anche il rialzo netto dell’occupazione è stato più debole. Alcune aziende hanno riportato di non aver rimpiazzato personale in uscita a causa dell’incertezza sulle prospettive future.

Fiducia nel futuro al minimo in 6 mesi

A giugno, la fiducia sul futuro ha certamente subìto un brutto colpo, segnalando un crollo ai minimi in sei mesi. Sono state riportate preoccupazioni di un impatto sull’attività a causa dell’aumento dei costi di finanziamento. Le aziende hanno inoltre riportato timori di una recessione e di persistenza dell’inflazione, con alcune che hanno segnalato quanto il clima economico sia al momento restio agli investimenti. Considerando che la percentuale di aziende che prevedono un aumento dell’attività nei prossimi 12 mesi è maggiore rispetto a chi si aspetta un calo, laddove si prevede una crescita, questa viene collegata ai piani di espansione economica e ad eventi pianificati con i clienti. Si è anche registrato il positivo segnale di una pressione sui prezzi in continua diminuzione. L’inflazione dei costi è scesa ai minimi in più di due anni, con segnalazioni di costi del carburante ridotti. Tuttavia, c’è chi ha registrato incrementi sugli stipendi e quanto i fornitori stiano spingendo i prezzi al rialzo. Questo ha determinato un complessivo e costante incremento delle spese operative nel mese di giugno e a tasso elevato. Le aziende hanno cercato di trasferire la maggior parte dell’aumento dei costi sui clienti, ma l’inflazione media dei prezzi di vendita di giugno si è indebolita toccando i minimi da ottobre 2021. In quest’ultimo mese d’indagine, è stato ampiamente segnalato un mercato in concorrenza, che ha limitato il potere sui prezzi delle aziende.