Burnout e la frenesia pre-vacanza



In uno dei recenti "SmartBreak" di Gigi Beltrame è stato esplorato l'argomento del rischio di burnout prima delle vacanze, un fenomeno che coinvolge molte persone. Durante questo periodo, si verifica una frenesia che potrebbe mettere a rischio il benessere mentale e fisico dei lavoratori.

In Italia, è comune prendere un periodo di ferie più lungo rispetto ad altre nazioni, concentrando le vacanze in due o tre settimane consecutive. Questo desiderio di staccare completamente e di eliminare la montagna di lavoro può avere un impatto significativo sull'equilibrio lavorativo.

Durante il periodo pre-vacanza, vi è una spinta a chiudere tutte le questioni aperte e a continuare con le attività quotidiane, cercando nel contempo di organizzarsi in modo da ridurre l'impatto al ritorno. Questa corsa contro il tempo può generare un elevato livello di stress sia per i lavoratori che per i loro manager, ma anche per l'azienda nel suo complesso.

Si avverte una sorta di rincorsa, con l'obiettivo di concludere gli affari, organizzare riunioni e comunicare con le persone per sistemare tutto prima della partenza. Tuttavia, è importante sottolineare che non è possibile fare tutto. Questa situazione può generare ansia da prestazione, poiché si cerca di chiudere tutte le questioni in sospeso.

Questo livello di stress può influire negativamente sia sui lavoratori che sui manager, e può mettere sotto pressione le risorse umane e le aziende stesse. Tuttavia, è fondamentale comprendere che le aziende sono resilienti e in grado di funzionare anche senza un costante intervento individuale.