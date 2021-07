IHS Markit PMI composito Italia: a giugno la produzione continua la crescita



Secondo IHS Markit, l’Indice Composito della Produzione ha registrato a giugno 58.3, segnando un aumento rispetto a 55.7 di maggio e segnalando il più rapido rialzo della produzione del settore privato italiano da gennaio 2018.

Ancora una volta, la crescita è stata guidata dal manifatturiero, che ha di nuovo segnato un incremento quasi record, anche se la crescita netta del settore privato è stata stimolata dal rialzo più veloce dell’attività terziaria in quasi tre anni e mezzo. Il flusso dei nuovi ordini ricevuti a giugno dalle aziende del settore privato italiano è anch’esso aumentato, allungando l’attuale serie di espansione a cinque mesi.

Anche se rallentato rispetto a maggio, il tasso di crescita è stato drastico ed il secondo più veloce da gennaio 2018. Le aziende hanno anche segnalato un ulteriore incremento dei nuovi ordini esteri, toccando il quarto valore più alto della serie storica. Allo stesso tempo, la pressione sulla capacità operativa si è intensificata, visto l’incremento record assoluto registrato dalle commesse inevase. Le aziende hanno di conseguenza aumentato le assunzioni, indicando il più rapido rialzo occupazionale da marzo 2017.

I dati di giugno hanno inoltre evidenziato una nuova impennata dei costi affrontati dalle aziende del settore privato, segnando il più forte tasso d’inflazione in 15 anni. Le aziende manifatturiere hanno registrato un incremento dei prezzi di acquisto assai più marcato del terziario. In risposta all’aumento dei costi, le aziende hanno aumentato a giugno i prezzi medi di vendita e per il quarto mese consecutivo.