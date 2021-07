Crescono i nuovi ordini

Il flusso dei nuovi ordini ricevuti dalle aziende del settore privato dell’eurozona è aumentato ad un tasso considerevole. Dalla lettura dei dati dell’indagine di giugno, i livelli di crescita sono stati i migliori in 21 anni. In aggiunta, nel corso del mese sono stati riportati incrementi della domanda sia nazionale che estera. I nuovi ordini esteri, imputabili principalmente alla forte prestazione del manifatturiero, hanno indicato il tasso di incremento più elevato da settembre 2014, quando i dati compositi sono stati per la prima volta disponibili. Inevitabilmente, nel corso del mese la capacità è andata sotto pressione, come evidenziato dal quarto aumento mensile consecutivo del lavoro inevaso che peraltro ha toccato un nuovo tasso record della serie (i dati combinati del settore privato inerenti al lavoro inevaso sono stati raccolti per la prima volta a novembre 2002). Conseguentemente, e per il quinto mese consecutivo, i livelli occupazionali sono aumentati oltretutto rafforzandosi, toccando il valore più alto dall’inizio del 2018. In merito alla crescita delle assunzioni, i paesi che hanno guidato la classifica sono stati Irlanda, Germania e Spagna. La fiducia sulle prospettive future è migliorata segnando a giugno livelli record assoluti, da metà 2012, con le aziende che hanno mostrato ottimismo sulle prospettive di forte crescita dell’attività nei prossimi mesi. Tuttavia, la pressione dei costi resta una preoccupazione. Le spese operative di giugno sono aumentate a livelli storicamente elevati, con l’inflazione che ha registrato i valori più forti da settembre 2000. Tutto questo ha causato un rialzo record dei prezzi di vendita in quasi 19 anni, da quando cioè i dati si sono resi disponibili.

Williamson (IHS Markit): le aziende sono in difficoltà a soddisfare la domanda

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “a giugno, la ripresa economica europea è accelerata, ma anche le pressioni inflazionistiche sono aumentate drasticamente. L’economia del settore terziario dell’eurozona sta decollando, con livelli di crescita della produzione mai superati in 15 anni. Con l’impressionante avanzata del manifatturiero, l’indagine PMI ci suggerisce che il sistema economico della regione sta procedendo a pieno regime man mano che procede la stagione estiva. Tra le nazioni monitorate, la crescita del terziario è in generale avanzata in tutte le nazioni coperte dall’indagine, con settori fortemente colpiti quali l’accoglienza e il turismo che ora stanno risorgendo, aggiungendo linfa alla ripresa man mano che l’economia e i viaggi riprendono ad essere operativi a seguito dell’allentamento dalle restrizioni anti COVID-19. L’ondata di ottimismo riguardo all’aver ormai superato il momento peggiore della pandemia ha nel frattempo dato impulso alle aspettative di crescita che hanno toccato un record in 21 anni, lasciandoci ben sperare che tale incremento andrà sempre più rafforzandosi nei prossimi mesi. Le aziende hanno tuttavia sempre più difficoltà a fronteggiare la crescente domanda, in parte a causa della carenza di manodopera. Questo si trasforma in maggiore potere sui prezzi e sottolinea quanto il recente aumento delle pressioni inflazionistiche non sia affatto confinato al solo settore manifatturiero. Man mano che i costi salgono, le aziende dei servizi alzano i prezzi, registrando il maggiore aumento in più di 20 anni. Se aggiungiamo l’analogo balzo dei prezzi del manifatturiero, si percepisce quanto l’incremento delle pressioni inflazionistiche sia diffuso”.