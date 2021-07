IHS Markit PMI Terziario Italia: a giugno accelera la ripresa



La rinascita del settore terziario italiano continua e ad un tasso accelerato, secondo gli ultimi dati PMI. L’attività economica è aumentata al tasso più rapido da gennaio 2018, grazie ad un altro forte incremento della domanda, con il campione d’indagine che ha menzionato l’allentamento delle restrizioni pandemiche e la conseguente riapertura di molte aziende. Il risultato è che le previsioni di produzione dei prossimi dodici mesi del settore terziario si sono rafforzate con il miglior livello di fiducia da gennaio 2010. L’Indice destagionalizzato delle Attività Economiche, che è l’indicatore principale di questo report e che con una singola domanda chiede alle aziende monitorate di paragonare l’andamento dell’attività del mese in corso rispetto a quello precedente, si è posizionato a giugno su 56.7. Tale valore indica un notevole incremento rispetto alla lettura di maggio di 53.1 e ha registrato il secondo incremento mensile consecutivo dell’attività terziaria. Il tasso di espansione è stato inoltre il più forte in oltre tre anni risultando nel complesso considerevole.

Cresce la domanda

La maggiore crescita di giugno del settore terziario deve essere principalmente collegata all’ulteriore rialzo della domanda da parte dei clienti. Il flusso dei nuovi ordini è aumentato per il secondo mese consecutivo, mantenendo un forte tasso di espansione, anche se rallentato. Dai commenti raccolti durante l’indagine di giugno si evince quanto l’allentamento delle restrizioni pandemiche e la riapertura delle aziende abbiano spinto le vendite e l’ottimismo dei clienti al rialzo. Il miglioramento delle condizioni della domanda di giugno proviene anche dal mercato straniero, visto che gli ordini esteri sono aumentati per la prima volta in due anni, anche se solo moderatamente. L’aumento delle vendite ha tuttavia esercitato sempre più pressione sulla capacità operativa, con il livello del lavoro inevaso aumentato per il terzo mese consecutivo e al tasso più forte da maggio 2006. Le aziende hanno di conseguenza ampliato ancor più gli organici, registrando il più rapido tasso di incremento occupazionale da novembre 2019, segnando un valore generalmente moderato. In merito ai prezzi, la forte ripresa di giugno ha inoltre portato con sé maggiori pressioni inflazionistiche. I costi affrontati dalle aziende del terziario italiano sono aumentati per il tredicesimo mese consecutivo, segnando la crescita inflazionistica più rapida da gennaio 2012. Dalla lettura dei commenti delle aziende intervistate, si evince che le principali cause dell’inflazione sono legate al rincaro dei costi variabili, così come di quelli relativi alle utenze ed al personale. A giugno, inoltre, le aziende hanno di nuovo incrementato le loro tariffe medie, attribuendolo ad un trasferimento parziale degli oneri aggiuntivi sul cliente finale. Alcune aziende hanno tuttavia collegato l’aumento dei loro prezzi di vendita ad un limitato recupero dei mancati guadagni causati dalle restrizioni. Detto ciò, il tasso di inflazione è rallentato rispetto a maggio ed è stato nel complesso solo marginale. Guardando avanti, a giugno è aumentata la fiducia sulle prospettive di produzione dei prossimi dodici mesi, segnando il valore più forte in più di undici anni. Le aziende monitorate hanno collegato il loro ottimismo ad un miglioramento della domanda da parte dei clienti e alle speranze di una robusta ripresa economica grazie alla riduzione delle restrizioni anti Covid-19 e al proseguimento della campagna di vaccinazione.