HCOB PMI composito eurozona: a maggio il manifatturiero frena la crescita

Le aziende dell’eurozona monitorate dall’indagine hanno registrato a maggio un nuovo incremento dei posti di lavoro, estendendo l’attuale sequenza di assunzioni iniziata a febbraio 2021. Il tasso di creazione occupazionale, anche se più debole di aprile, è stato elevato e più rapido rispetto alla media di serie. Con l’aumento degli organici rilevato nel corso dell’ultima indagine, le aziende hanno potuto ridurre l’accumulo di ordini in giacenza per il secondo mese consecutivo, registrando un calo modesto e leggermente più rapido di aprile. Allo stesso tempo, i dati dell’ultima indagine hanno di nuovo indicato un rallentamento della pressione dei costi nell’eurozona. A contribuire maggiormente sono stati i prezzi di acquisto del manifatturiero, con il calo più rapido da febbraio 2016.

Continua l’aumento dei costi operativi

Un nuovo robusto incremento, anche se più debole, dei costi operativi dei servizi evidenzia una generale ed elevata inflazione dei costi, ma ridotta ai minimi in 28 mesi. Similmente, la riduzione dei prezzi di vendita del manifatturiero si è contrapposta all’elevato rialzo dei prezzi imposti dai servizi. Nel complesso, i prezzi di vendita sono aumentati ma al tasso minimo in poco più di due anni. Le prospettive delle aziende sull’attività nei prossimi 12 mesi hanno indicato a maggio valori positivi, mostrando ottimismo in entrambi i settori, terziario e manifatturiero. Tuttavia, a causa dell’indebolimento generale della fiducia, il valore di questo indice è sceso ai minimi in cinque mesi.

Secondo Cyrus de la Rubia, Capo Economista presso Hamburg Commercial Bank, “Dalla lettura dei dati d’indagine HCOB PMI di maggio si evince che l’attività dei servizi dell’eurozona ha registrato una crescita leggermente più lenta rispetto ad aprile. La Germania costituisce in questo senso un’eccezione, visto che l’espansione è accelerata, rallentando però negli altri tre paesi principali dell’eurozona. Il settore terziario viene supportato da un forte mercato del lavoro, con salari in rialzo e il settore turistico in pieno rilancio in tutta Europa. E proprio i dati relativi al turismo sono stati confermati dal PMI degli Ordini Provenienti dall’Estero, un indice che include la domanda turistica ed ha mantenuto a maggio valori di serie vicini al record. In merito ai nuovi ordini, la Francia si distingue negativamente: se le commesse continuano ad indicare un robusto rialzo negli altri tre paesi principali dell’eurozona, l’indice corrispettivo francese è ora sceso al di sotto della soglia di contrazione di 50.0. Del resto, gli scioperi frequenti e le proteste dei mesi recenti hanno probabilmente lasciato il segno.