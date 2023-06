HCOB PMI composito Italia: a maggio il terziario traina l'economia



A maggio, il recente divario tra l’andamento del manifatturiero e del terziario resta evidente. Se la crescita del terziario è rimasta elevata, anche se più debole rispetto ai due mesi precedenti, la produzione manifatturiera è rimasta in zona contrazione.

L’Indice destagionalizzato HCOB PMI sulla Produzione Composita in Italia di maggio ha registrato 52.5, diminuendo rispetto a 53.4 di aprile e segnando il valore minimo in quattro mesi.

In merito ai nuovi ordini, il divario tra le prestazioni dei due settori continua a rispecchiare le loro diverse sorti.

Le richieste pervenute ai produttori di beni sono di nuovo diminuite, mentre i fornitori di servizi hanno registrato il sesto mese consecutivo di incremento.

Tuttavia, entrambi i settori hanno continuato ad assumere.

Vista l’evoluzione della produzione e dei nuovi ordini, non sorprende che le aziende terziarie abbiano registrato la crescita occupazionale maggiore.

In merito ai prezzi, i costi del terziario hanno continuato a salire, spinti dalle maggiori spese energetiche e del carburante, con costi variabili generalmente più alti.

Le aziende manifatturiere hanno beneficiato di un calo dei prezzi dei materiali, con i prezzi di acquisto che hanno indicato il tasso di contrazione più rapido in 14 anni.

Concludendo, la fiducia sul futuro è rimasta positiva, nonostante a maggio sia scesa al valore minimo in quattro mesi