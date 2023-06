HCOB PMI Terziario Italia: a maggio rallenta la crescita

Cresce l’occupazione

Con l’incremento delle necessità aziendali dovute al rialzo dell’attività e dei nuovi ordini, le aziende terziarie hanno continuato ad assumere personale aggiuntivo. Gli ultimi dati hanno indicato il venticinquesimo mese consecutivo di aumento occupazionale, con volumi di crescita poco distanti dal record in quasi un anno di aprile.

Ad evidenziare l’aumento delle necessità operative delle aziende è il modesto rialzo del lavoro inevaso accumulatosi nel settore terziario. È solo la seconda volta nell’ultimo anno che questo indice registra un aumento degli ordini in giacenza. L’inflazione dei costi operativi di maggio ha continuato a mantenere valori ostinatamente alti.

Continua l’aumento dei costi

Malgrado abbia registrato il valore minimo in 19 mesi, l’aumento dei costi è stato di nuovo elevato. Il campione monitorato si è lamentato degli alti prezzi pagati per il carburante, l’energia e altre spese variabili. Dove possibile, le aziende hanno anche cercato di trasferire l’aumento dei costi ai clienti, come si evince dal nuovo aumento delle tariffe medie applicate, il cui tasso di inflazione è stato di nuovo elevato, restando tuttavia nettamente inferiore a quello dei costi.

In ultimo, le aziende hanno mantenuto un certo livello di fiducia nei confronti delle prospettive future, collegandolo alla speranza di una ampia ripresa economica e di un calo dell’inflazione nei mesi a venire. L’ottimismo sui prossimi 12 mesi di attività ha indicato tuttavia il valore più debole da gennaio. Alcune aziende hanno espresso preoccupazione sull’orientamento della politica monetaria e sulle sue potenziali misure di restringimento dell’attività economica. Altre hanno inoltre citato il possibile prolungamento delle incertezze dell’economia mondiale (come l’inflazione e la guerra in Ucraina), che potrebbero limitare la crescita nell’anno a venire.

Aziende preoccupate dai costi di gestione

Secondo Tariq Kamal Chaudhry, Economist presso Hamburg Commercial Bank, "Contrariamente alla tendenza recessiva del settore manifatturiero, il terziario italiano continua a crescere. Anche se l’HCOB PMI dei servizi in Italia è diminuito per il terzo mese consecutivo, raggiungendo 54.0, ha continuato a segnalare un’espansione piuttosto soddisfacente. Dal nostro punto di vista, i fattori che spingono al rialzo sono legati alla buona situazione occupazionale e al turismo, che in Europa sta mostrando valori eccezionali. Complessivamente, le aziende monitorate dall’indagine S&P Global si mostrano attualmente ottimiste. Occupazione e nuovi ordini, nello specifico, stanno aumentando anche se mostrano valori di crescita in rallentamento rispetto al mese precedente. Va inoltre visto positivamente il livello degli ordini inevasi, che per svariati mesi ha ininterrottamente registrato un calo, ma che ora indica un incremento.