HCOB PMI settore edile italiano dicembre 2023: il 2024 si preannuncia promettente



Il settore edile italiano ha vissuto una significativa ripresa a dicembre, segnando un periodo di crescita continua. L'attività e i nuovi ordini hanno registrato miglioramenti costanti, completando così un trimestre positivo nel 2023. L'incremento della produzione è stato notevole, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 20 mesi. La domanda dei clienti è cresciuta grazie al piano di ripresa e resilienza (PNRR), sostenendo ulteriormente l'espansione del settore. L'espansione dei nuovi ordini è stata particolarmente forte, superando i livelli degli ultimi 19 mesi. Nonostante l'imminente scadenza del superbonus, le aziende mantengono un'ottimistica prospettiva per il 2024, anticipando che la transizione verso fonti energetiche più verdi guiderà l'aumento della produzione. L'Indice HCOB PMI Settore Edile Italiano a dicembre ha registrato un significativo aumento a 55.2, segnalando una crescita sostenuta dell'attività del settore. Le imprese hanno evidenziato un'espansione costante durante l'intero quarto trimestre, con il tasso di crescita di dicembre il più veloce dal 2022. La correlazione tra l'aumento delle attività e l'impatto positivo del PNRR e del superbonus è evidente, con le aziende che cercano di completare gli ordini prima della chiusura dello schema. A livello settoriale, tutti e tre i sottosettori hanno riportato un'espansione, con l'edilizia non residenziale in evidenza, registrando la crescita più forte degli ultimi 21 mesi. L'ingegneria civile ha raggiunto livelli record di espansione, mentre l'edilizia residenziale ha mostrato la sua miglior performance degli ultimi 19 mesi.