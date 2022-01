Nasce Onclusive, realtà internazionale a supporto delle pubbliche relazioni

Dan Beltramo, Chief Innovation Officer di Onclusive, continua: “Onclusive è un pioniere dell’innovazione tecnologica applicata al monitoraggio e all’analisi dei media, mentre Reputation Intelligence Business di Kantar è leader nel monitoraggio dei media internazionale con una capacità di analisi senza eguali. Questa combinazione ci permette di puntare ad avere una leadership globale nel settore”.

Samantha Deeks, VP Customer Experience di Onclusive ha aggiunto: “In PRgloo abbiamo scelto di puntare su un approccio che metteva al centro il cliente e le sue necessità. Per questo siamo felici di iniziare a lavorare con partner che condividono gli stessi valori. L’obiettivo è quello di costruire un business scalabile e flessibile, capace di intercettare e rispondere ai bisogni dei clienti, guidandoli in un contesto di riferimento sempre più complesso”.

“Lo scorso anno STG ha reso chiara la sua intenzione di creare un’azienda di insight e software leader di mercato attraverso la proposta di acquisizione di Reputation Intelligence Business di Kantar. Finalizzare questo passaggio è stato un primo passo importante, a cui si sono aggiunte le acquisizioni di Onclusive e PRgloo. Attraverso questa fusione siamo in grado di fornire soluzioni e servizi senza paragoni per i professionisti di Comunicazione e PR”. Continua J.T. Treadwell, Managing Director presso STG.

Onclusive fornirà i suoi servizi a più di 9.000 clienti, tra cui molti dei più importanti brand del mondo, in 130 diversi mercati. L’azienda conta più di 1.100 dipendenti in Italia, USA, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Germania e Australia.

Mauro Stoico, Country Manager Italia di Onclusive (nella foto), conclude: “I nostri clienti sono stati i principali intermediari per questa fusione. Loro per primi ci hanno parlato della necessità di rivolgersi a un unico partner di fiducia, capace di offrire servizi integrati e completi. Non abbiamo fatto altro che dargli ascolto e così, a partire da oggi, Onclusive sarà a disposizione di ognuno di loro – dalle piccole imprese alle più grandi organizzazioni multinazionali - per supportarli nella creazione e nella gestione delle loro strategie di comunicazione”.