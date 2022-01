IHS Markit PMI composito: a dicembre rallenta la crescita della produzione



L'Indice IHS Markit PMI Composito destagionalizzato della Produzione in Italia ha registrato a dicembre 54.7, segnando l’undicesimo mese consecutivo di rialzo della produzione del settore privato italiano. In discesa da 57.6 di novembre, il valore di dicembre indica una perdita di slancio, malgrado il tasso complessivo di espansione sia rimasto storicamente forte. L’indice composito è una media ponderata dell’Indice della Produzione Manifatturiera e dell’Indice dell’Attività Terziaria. La crescita produttiva è stata nuovamente guidata dal manifatturiero che ha registrato un forte rialzo, anche se più lento rispetto a novembre. Allo stesso tempo, l’attività terziaria è aumentata in modo netto, ma ad uno dei tassi più deboli dell’attuale sequenza di espansione di otto mesi.

Il valore complessivo dell’espansione della produzione è legato al nuovo forte aumento dei nuovi ordini ricevuti dalle aziende italiane nel mese di dicembre. Nel corso del mese, il tasso di crescita è rallentato restando comunque complessivamente elevato. Da ciò ne è conseguito un incremento del livello delle commesse inevase, che ha toccato un nuovo valore record storico. Allo stesso tempo, le aziende hanno continuato ad accrescere i loro organici nel mese di dicembre. Le pressioni inflazionistiche sono rimaste nel frattempo elevate, con tassi di inflazione dei prezzi di acquisto e di vendita solo leggermente rallentati rispetto ai picchi avutisi a novembre. Guardando al futuro, le aziende italiane sono rimaste ottimiste in merito all’attività del prossimo anno, ma la fiducia si è moderata scendendo ai valori più bassi dallo scorso gennaio.