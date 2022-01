IHS Markit PMI composito Eurozona: a dicembre crescita economica ai minimi in nove mesi

Un calo in tutti i Paesi

Similmente, nei dati aggregati dell’eurozona, gli Indici PMI di Produzione Composita nazionali di dicembre sono tutti diminuiti. Come risultato, in Irlanda, Francia, Spagna e Italia si sono visti tassi di espansione più lenti mentre in Germania l’attività economica mensile è stata generalmente stagnante. Dai dati raccolti a dicembre, la domanda di beni e servizi dell’eurozona ha indicato il più lento aumento da marzo. I nuovi ordini provenienti dai clienti esteri hanno principalmente subìto il colpo inferto dall’emergenza innescata dalla variante Omicron e della conseguente recrudescenza in alcuni paesi della pandemia da COVID-19. I nuovi affari esteri hanno segnato l’incremento più lento da gennaio, anche se i dati hanno mostrato quasi una esclusiva crescita del settore manifatturiero visto che le aziende terziarie hanno indicato un calo. Ciononostante, c’è stato un leggero miglioramento dell’ottimismo* di dicembre, aumentato dal valore minimo in dieci mesi di novembre. Entrambi i settori hanno indicato livelli di fiducia maggiori. Tutto questo è anche coinciso con il forte aumento delle assunzioni nei paesi dell’eurozona. Nel complesso il tasso di creazione occupazionale è stato il più debole da maggio, restando però nettamente superiore alla media storica. L’aumento delle assunzioni è stato il riflesso dell’accrescimento della domanda e delle conseguenti difficoltà della capacità. Il lavoro inevaso di dicembre è aumentato per il decimo mese consecutivo. Concludendo, i dati sui prezzi raccolti a fine 2021 hanno mostrato pressioni inflazionistiche ancora elevate. I prezzi di vendita e di acquisto sono aumentati al secondo tasso più veloce di sempre, superati solo da quelli di novembre.

Secondo Joe Hayes, Senior Economist presso IHS Markit, “l’accelerazione dell’espansione della produzione avutasi a novembre è stata purtroppo di breve durata. Con la ripresa dei contagi da COVID-19 nell’eurozona, gli indici di crescita di dicembre hanno indicato un rallentamento segnando il valore più debole da marzo. In Germania, dove le misure per combattere il Covid-19 sono state più restrittive rispetto agli altri paesi dell’eurozona monitorati, i livelli di attività economica di dicembre hanno registrato una generale stagnazione. Ciononostante, il rallentamento della crescita è stato generale. La diffusione della variante Omicron ha avuto un forte effetto soprattutto sul settore terziario, rispecchiando una rinnovata incertezza dei clienti legata al nuovo ceppo del virus. L’allentamento delle restrizioni sui viaggi dei mesi recenti aveva facilitato l’aumento dei flussi turistici che a loro volta hanno fornito maggiore supporto al settore terziario dell’eurozona. Tutto questo, però, a dicembre è stato interrotto segnando il primo calo della domanda estera da maggio. Ci sono poche buone notizie anche in merito all’inflazione. Nonostante il marginale calo delle pressioni sui prezzi, siamo ancora in zona calda visto che gli aumenti dei prezzi di vendita e di acquisto hanno indicato il secondo valore più rapido mai registrato. Mentre i paesi dell’eurozona affrontano gli ultimi sviluppi pandemici, sembra chiaro che i rischi per l’economia siano ora maggiori visto che appare sempre più inevitabile l’attuazione di restrizioni maggiori che frenino la diffusione del COVID-19”.